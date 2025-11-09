Il serbo out per un infortunio alla spalla dopo la finale di Atene. Il carrarino ripescato nel gruppo “Connors”: per l’Italia è la prima volta con due giocatori alle Finals.

È ufficiale: Lorenzo Musetti giocherà le ATP Finals 2025. Il tennista carrarino è stato ripescato dopo il forfait di Novak Djokovic, costretto a dare forfait per un infortunio alla spalla subito nella finale dell’ATP 250 di Atene, vinta dal serbo proprio contro l’azzurro.

Come riporta SuperTennis, Musetti prenderà il posto di Djokovic nel Gruppo Connors, dove affronterà Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Alex de Minaur.

Confermato il Girone Borg per Jannik Sinner, che debutterà lunedì alle 20.30 contro Felix Auger-Aliassime, per poi sfidare Alexander Zverev e Ben Shelton.

Per la prima volta nella storia, l’Italia avrà due giocatori alle ATP Finals: un traguardo storico per il tennis azzurro.

Dopo aver conquistato il suo titolo numero 101 in carriera ad Atene battendo Musetti 4-6 6-3 7-5 in una finale di altissimo livello, Novak Djokovic ha annunciato lo stop precauzionale con un messaggio sui social:

Dal canto suo, Musetti non nasconde l’emozione:

“Giocare le Finals è un sogno che rincorrevo da tempo. Non ci sto ancora credendo. È un obiettivo che mi sono guadagnato, e anche se avrei preferito vincere ad Atene, essere a Torino è qualcosa di storico per me e per l’Italia.”