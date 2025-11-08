Continua a non regalare emozioni la giornata di serie A ed il derby di Torino finisce senza grandi sbalzi e nella noia generale.

Il derby di Torino tra Juventus e Torino finisce a reti bianche e senza grandi emozioni. Entrambe le squadre necessitavano dei tre punti per svoltare nella stagione, ma alla fine finisce in parità con i bianconeri che perdono ulteriore terreno in casa Champions League e attendono le sfide di domani e quella di stasera nel Milan a Parma.

Serie A, poche emozioni ma Di Gregorio e Paleari protagonisti

Una sfida con pochi spunti e davvero poco da dire, la Juve ha provato a creare mentre il Torino ha difeso molto bene e Paleari – eccetto per qualche uscita da rivedere – ha salvato e ha retto bene il confronto. Un paio di parate anche per Di Gregorio ma una sfida nel complesso senza grandi emozioni.

Nel secondo tempo da registrare una piccola lite con Conceicao che non gradisce il cambio e risponde male a Spalletti, il portoghese sostituito insieme a Vlahovic. Nel finale non basta l’assalto finale, finisce in parità con tre 0 a 0 in queste prime giornate di campionato.