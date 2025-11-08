Straordinario avvio di stagione per la scherma italiana: Favaretto vince la gara femminile, doppio podio maschile per Bianchi e Martini. L’Inno di Mameli risuona in Spagna.

Inizia con un oro e due bronzi la stagione del fioretto azzurro in Coppa del Mondo: a Palma de Maiorca trionfa Martina Favaretto, che domina la gara femminile regalandosi il nono successo in carriera, ma brillano anche i due bronzi nella prova maschile griffati da Guillaume Bianchi e da Tommaso Martini (alla sua prima medaglia tra i “big” sulle pedane internazionali).

Uno splendido debutto nel circuito 2025/2026 per il gruppo del CT Simone Vanni, in un sabato che fa risuonare subito, in Spagna, l’Inno di Mameli.

L’ORO DI MARTINA FAVARETTO

La giornata d’oro di Martina Favaretto è iniziata con i successi nei primi due incontri di giornata contro l’ungherese Kollar (15-2) e la statunitense Rhodes 15-11. La fiorettista delle Fiamme Oro ha poi proseguito il suo percorso con la vittoria su un’altra atleta a stelle e strisce, Stutchbury, con il punteggio di 13-11. La veneta classe 2001 ha trovato la certezza della medaglia grazie al 15-6 nei quarti contro la francese Ranvier. Ma non si è fermata. Vittoria d’autorità per Martina anche in semifinale dove si è imposta 15-10 sulla canadese Harvey. In finale, in una “rivincita” a sette anni di distanza del match per l’oro dei Mondiali Under 20 di Verona nel 2018, Favaretto ha controllato dall’inizio alla fine l’assalto, battendo la giapponese Ueno per 15-9 e conquistando così il nono successo in carriera tra Coppa del Mondo e Gran Prix.

Dopo un’ottima prestazione, che l’aveva vista battere anche nel derby azzurro degli ottavi di finale la capitana Arianna Errigo, si è fermata ad un passo dal podio Martina Sinigalia che ha chiuso la sua prova in ottava posizione.

Così le altre azzurre in gara oggi: 9^ Arianna Errigo, 13^ Carlotta Ferrari (splendida vincitrice nel tabellone da 32 del match contro la numero 1 del mondo Lee Kiefer), 14^ Francesca Palumbo, 18^ Anna Cristino, 33^ Martina Batini, 36^ Elena Tangherlini, 38^ Irene Bertini, 42^ Alice Volpi e 58^ Aurora Grandis.

Doppio bronzo per il fioretto maschile griffato Bianchi-Martini.

DOPPIO BRONZO NEL FIORETTO MASCHILE

Il sabato di Guillaume Bianchi è cominciato con due successi contro gli atleti neutrali Bulatov (15-9) e Semenyuk (15-12) mentre Tommaso Martini ha piazzato due vittorie contro il giapponese Nishiguchi (15-11) e il campione statunitense Massialas (15-9). Negli ottavi di finale Bianchi ha superato il francese Pauty (15-7), Martini ha avuto ragione del nipponico Iimura (15-12). Il portacolori delle Fiamme Gialle ha proseguito la sua corsa con il 15-13 contro il neutrale Borodachev mentre il fiorettista dei Carabinieri ha battuto lo statunitense Olivares 15-11 centrando così la sua prima medaglia in carriera nel massimo circuito iridato.

Entrambi gli azzurri poi si sono fermati in semifinale salendo così insieme sul terzo gradino del podio: Guillaume Bianchi è stato superato dall’ungherese Szemes (15-11) mentre Tommaso Martini dal ceco Choupenitch (15-4). Per il campione europeo in carica si tratta della settima medaglia in Coppa, prima indimenticabile volta per il 23enne carabinieri toscano. Ottima gara, seppur con il rimpianto dello stop nei quarti di finale, per Edoardo Luperi che si è classificato al sesto posto tornando così tra i “top 8” in Coppa.

Così gli altri azzurri: 9° Alessio Foconi, 16° Damiano Rosatelli, 18° Tommaso Marini, 27° Giulio Lombardi, 34° Filippo Macchi, 40° Damiano Di Veroli e 50° Davide Filippi.

DOMANI LE PROVE A SQUADRE

Domani le due prove a squadre chiuderanno la prima tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Palma de Maiorca. Nella gara femminile l’Italia entrerà in gara negli ottavi di finale contro la vincente del match tra Gran Bretagna e Romania con il quartetto composto da Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Favaretto. Nella prova maschile, l’ingresso degli azzurri sarà sempre negli ottavi contro una tra Brasile e Gran Bretagna con il team che vedrà in pedana Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini.