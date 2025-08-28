Le azzurre di Velasco pronte alla fase a eliminazione: Danesi e compagne sfideranno la Germania del CT italiano Giulio Bregoli il 30 agosto alle 12.00 italiane

Archiviata la prima fase dei Campionati del Mondo di volley femminile in Thailandia, l’Italia conosce il suo avversario negli ottavi di finale: sarà la Germania, guidata dal CT italiano Giulio Bregoli. L’appuntamento è per sabato 30 agosto alle ore 12:00 italiane, al PalaHuamark di Bangkok, per la prima sfida da dentro o fuori della rassegna iridata.

Le tedesche hanno chiuso seconde nella Pool G, superate dalla Polonia nello spareggio per la vetta. Le azzurre, reduci da un giorno di riposo a Phuket, oggi raggiungeranno Bangkok per preparare la fase finale.

Cambi: “Sarà una partita complessa”

A commentare l’incrocio è stata la regista Carlotta Cambi, ormai vicina al recupero completo dopo il problema muscolare che l’aveva tenuta a riposo:

“Sto bene, lo staff medico ha lavorato alla grande e sono pronta a rientrare. Ora iniziano le partite da dentro o fuori, e con la Germania sarà una battaglia vera. Loro giocano una pallavolo particolare e molto organizzata: mi aspetto una gara difficile, anche alla luce delle difficoltà che avevamo incontrato contro di loro in VNL a giugno”.

Il quadro degli ottavi di finale

29 agosto : Olanda-Serbia (12:00), Thailandia-Giappone (15:30)

30 agosto : Italia-Germania (12:00), Polonia-Belgio (15:30)

31 agosto : Brasile-Rep. Dominicana (12:00), Cina-Francia (15:30)

1 settembre: USA-Canada (12:00), Turchia-Slovenia (15:30)

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV (volleyballworld.tv).