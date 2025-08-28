Il centrale azzurro: “Dalla delusione in VNL abbiamo tratto nuova energia. A Torino test importante prima del Mondiale nelle Filippine. Il ritorno di Russo ci dà entusiasmo, con Lavia infortunato lo sentiamo sempre vicino”.

Da venerdì a domenica il PalaAlpitour diventa la casa della FIPAV Cup Men Elite, quadrangolare che vedrà l’Italia affrontare Turchia, Germania e Olanda. Per gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi sarà l’ultimo banco di prova prima dei Campionati del Mondo nelle Filippine (12-28 settembre).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Dopo il collegiale tra Cervia e Verona, la Nazionale arriva a Torino con la voglia di ritrovare ritmo e certezze. Mancherà lo schiacciatore Daniele Lavia, fermato da un infortunio, ma ci sarà il ritorno di Roberto Russo, al debutto stagionale in maglia azzurra in una competizione ufficiale.

A fare il punto della situazione è Gianluca Galassi, centrale dell’Italia e della Gas Sales Piacenza:

“Ripartiamo con grande energia dopo la delusione della finale di VNL persa contro la Polonia. Quella sconfitta ci ha insegnato tanto e ci ha dato la spinta per allenarci meglio: il nostro obiettivo è arrivare al Mondiale consapevoli dei nostri mezzi, anche se sappiamo che ci sono avversarie forti. Con il cuore e la grinta possiamo colmare il gap”.

Sul torneo torinese:

“Arriva nel momento giusto: tre partite di alto livello che ci permetteranno di testare il nostro stato di forma e affinare i meccanismi di gioco. Ci concentriamo su noi stessi, ma affrontare squadre competitive ci aiuterà a crescere”.

Poi un pensiero per i compagni:

“Siamo felicissimi per il ritorno di Roberto Russo, per noi è fondamentale. E con Daniele Lavia, anche se non è qui, sentiamo la sua presenza: lo portiamo con noi in ogni allenamento e sarà idealmente con noi anche nelle Filippine”.

L’Italia debutterà venerdì 29 agosto alle 20.30 contro la Turchia, poi affronterà Germania e Olanda per chiudere il programma della FIPAV Cup, manifestazione che segna il conto alla rovescia verso il grande appuntamento iridato.