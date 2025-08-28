US Open, un Lorenzo Musetti schiacciasassi spazza via Goffin: il tennista italiano la chiude subito al terzo set

Lorenzo Musetti continua il suo percorso nello Slam in terra statunitense vincendo e convincendo. In tre set Musetti ha infatti archiviato Goffin, chiudendo la porta in faccia il belga in poco più di due ore con il punteggio finale di 6-4 6-0 6-2.

Musetti ha rispettato i pronostici a scapito di un inizio match un po’ in salita per via di un esplosivo Goffin che ha provato a dare fondo a tutte le energie per dire la sua. Il belga ha cominciato tenendogli testa, per poi arrendersi con il passare dei game, cedendo al tennis dell’italiano.

Lorenzo Musetti spazza via David Goffin: ora possibile il derby contro Flavio Cobolli

David Goffin ha giocato un ottimo primo set: il belga è sceso in campo desideroso di dare filo da torcere a Musetti, che si conferma un avversario tosto che ha meritato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi.

Più preciso, più pulito, più cinico: questi i tre aggettivi che descrivono la prestazione di Musetti contro Goffin. Nonostante la prova di grande cuore e carisma, il belga è andato via via calando, con un emblematico secondo set concluso a zero game vinti.

Ancora una volta qualificato al terzo turno dell’US Open, Musetti deve prepararsi ad affrontare, in caso di vittoria, un amico e compagno di squadra in Coppa Davis.

Al terzo turno Musetti potrebbe incontrare Flavio Cobolli: i due giovani tennisti italiani darebbero vita a un derby tutto a tinte azzurre qualora Cobolli uscisse vincente dalla gara contro Jenson Brooksby, cominciata mentre Musetti era già a buon punto.