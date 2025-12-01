Bologna-Cremonese conclude la 13ª giornata di Serie A in questo lunedì 1° dicembre ma non è l’unico evento in programma. Di seguito tutti i dettagli.

Anche la 13ª giornata di Serie A sta volgendo al termine. Oggi, lunedì 1° dicembre, scenderanno in campo al Dall’Ara Bologna e Cremonese in un match che in termini di classifica può dire parecchio. Questo però non è l’unico evento in programma: ci sarà anche tanto basket, calcio a 5 femminile e la presentazione ufficiale del Giro d’Italia. Ecco tutti i dettagli.

Sport in tv: Bologna-Cremonese e non solo in questo lunedì 1° dicembre

11.00 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Argentina-Colombia (quarto di finale) – Diretta streaming su FIFA+

13.30 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Spagna-Marocco (quarto di finale) – Diretta streaming su FIFA+

15.30 Ciclismo, Giro d’Italia: presentazione ufficiale – Diretta streaming sul canale Youtube del Giro d’Italia e su discovery+

17.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Finlandia-Francia – Diretta streaming su DAZN

18.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Cipro-Germania – Diretta streaming su DAZN

19.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Estonia-Cechia – Diretta streaming su DAZN

19.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Svezia-Slovenia – Diretta streaming su DAZN

19.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Olanda-Polonia – Diretta streaming su DAZN

20.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Israele-Croazia – Diretta streaming su DAZN

20.20 Basket, Qualificazioni Mondiali: Austria-Lettonia – Diretta streaming su DAZN

20.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Belgio-Ungheria – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Bologna-Cremonese – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Liga: Rayo Vallecano-Valencia – Diretta streaming su DAZN