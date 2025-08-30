Giannelli e compagni partono con il piede giusto al PalaVela di Torino nella FIPAV Cup Men Elite. De Giorgi: “Buone reazioni nei momenti difficili”.

Comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia nella FIPAV Cup Men Elite. Ieri sera al PalaVela gli azzurri hanno superato la Turchia per 3-1 (25-19, 31-29, 19-25, 25-16) al termine di una gara combattuta soprattutto nei primi due set, ma dominata nel complesso dalla squadra di Ferdinando De Giorgi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Un test importante in vista dei Mondiali nelle Filippine (12-28 settembre), reso ancora più significativo dal rientro in campo di Roberto Russo, al debutto stagionale con la maglia azzurra. “È stato bello tornare, mi mancava questa sensazione – ha detto il centrale – dobbiamo ancora lavorare tanto ma è stato un buon inizio”.

Da segnalare anche le 200 presenze in Nazionale per Simone Anzani, che ha definito il traguardo “un orgoglio personale e di chi ha sempre creduto in me”.

Il CT De Giorgi ha sottolineato la buona reazione della squadra nei momenti difficili: “Il secondo set, pur nella difficoltà, è stato importante giocarlo punto a punto. Nel terzo siamo calati, ma nel quarto si è vista la qualità che ci ha permesso di chiudere la partita”.

Oggi, sabato 30 agosto, gli azzurri torneranno in campo alle 20.30 contro la Germania (diretta RaiSport e Discovery+).