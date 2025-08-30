Il ct della Nazionale italiana ha diramato la lista di 28 calciatori: a Bergamo il debutto ufficiale, atteso il tutto esaurito per Italia-Estonia

La Nazionale di Gennaro Gattuso si prepara a tornare in campo per le qualificazioni mondiali. Dopo la sconfitta per 3-0 in Norvegia e la vittoria per 2-0 contro la Moldova a giugno, gli azzurri affronteranno venerdì 5 settembre l’Estonia a Bergamo e lunedì 8 Israele a Debrecen, entrambi i match alle 20.45 in diretta su Rai 1.

Il tecnico ha diramato ieri le convocazioni ufficiali: 28 calciatori si raduneranno da domenica 31 agosto al Centro Tecnico di Coverciano. Tra le novità spiccano le prime chiamate in azzurro per Giovanni Leoni (difensore del Liverpool), Giovanni Fabbian (centrocampista del Bologna) e Francesco Pio Esposito (attaccante dell’Inter). Tornano invece in Nazionale, a oltre un anno dall’Europeo tedesco, Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca.

Per il debutto ufficiale di Gattuso come ct, lo stadio di Bergamo è vicino al sold out: già oltre 18.000 biglietti emessi.

L’elenco dei convocati

Portieri: Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario.

Difensori: Bastoni, Bellanova, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Leoni, Mancini.

Centrocampisti: Barella, Fabbian, Frattesi, Locatelli, Rovella, Tonali.

Attaccanti: Pio Esposito, Kean, Maldini, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.