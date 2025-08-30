Il serbo supera Norrie nonostante i problemi fisici, Fritz doma Kym. Out Shelton, derby azzurro Musetti-Cobolli nel pomeriggio agli US Open.

Agli US Open 2025 si chiude la prima metà dei match di terzo turno. Avanzano agli ottavi Novak Djokovic e Taylor Fritz, mentre si ferma Ben Shelton, frenato dalla spalla sinistra. Riflettori ora su Jannik Sinner, atteso questa sera sull’Arthur Ashe Stadium contro Denis Shapovalov intorno alle 19 ora italiana.

Djokovic, pur alle prese con dolori alla schiena, ha piegato in quattro set l’ostico Cameron Norrie (6-4 6-7 6-2 6-3 in 2h49’). Per il serbo, testa di serie numero 7, agli ottavi ci sarà Jan-Lennard Struff, capace di sorprendere Frances Tiafoe in tre set secchi.

Taylor Fritz, finalista della scorsa edizione e quarta forza del tabellone, ha invece superato lo svizzero Jerome Kym (7-6 6-7 6-4 6-4). Il prossimo ostacolo sarà Tomas Machac, vittorioso sul francese Ugo Blanchet.

Delusione invece per Shelton, fresco vincitore a Toronto: il 22enne di Atlanta si è ritirato contro il veterano francese Adrien Mannarino dopo quattro set, lasciando strada all’avversario, che centra per la prima volta gli ottavi a New York e sfiderà Jiri Lehecka, vincente su Raphael Collignon.

Al femminile prosegue la corsa di Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo ha eliminato Leylah Fernandez (6-3 7-6), confermandosi in corsa per il bis. Cade invece Emma Navarro, battuta in rimonta da Barbora Krejcikova.

Il programma odierno prevede anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli sul Louis Armstrong Stadium, oltre al big match serale di Sinner con Shapovalov. Il canadese conduce 1-0 nei precedenti, avendo battuto l’azzurro agli Australian Open 2021.