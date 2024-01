Volley, Superlega 2023/2024: Trento sbanca Piacenza, vittoria in quattro set

L’Itas Trentino vince 3-1 (25-18, 19-25, 25-16, 25-15) in casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza nella partita valevole per la quarta giornata di ritorno della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Avvio horror per i biancorossi di Andrea Anastasi, che però riescono a cambiare ritmo nel secondo set rimettendo in parità il match. Gli uomini di Fabio Soli però premono sull’acceleratore mettendo in difficoltà i padroni di casa, che sono troppo altalenanti per fermare la capolista. Trento, infatti, con questi tre punti consolida il primo posto in classifica con 40 punti complessivi (una sola sconfitta fin qui), mentre Piacenza rimane terza a quota 32 con un bilancio di 10 successi e 5 sconfitte. I migliori marcatori di Trento sono Alessandro Michieletto e Kamil Rychlicki (18 punti ciascuno), mentre a Piacenza non bastano i 14 punti diYoandy Leal ed i 13 di Yuri Romanò. Di seguito, la cronaca della partita Piacenza-Trento ed il riassunto di Taranto-Monza.

La cronaca di Piacenza-Trento

Fabio Soli (Trento) inizia con Lavia, Rychlicki, Podrascanin, Kozamernik, Sbertoli e Michieletto, libero Laurenzano. Andrea Anastasi (Piacenza) sceglie Lucarelli, Brizard, Caneschi, Simon, Romanò, Recine, Scanferla il libero. La formazione ospite mette subito pressione al servizio e scappa subito via (4-11), costringendo Anastasi a chiamare due time-out. Piacenza però fatica (8-19) e solo nel finale riesce a dare qualche segnale di ripresa (16-22), ma non basta: il set lo vince Trento senza problemi (18-25). Nel secondo set i padroni di casa tornano in campo determinati (4-4) e grazie al turno al servizio di Simon allunga (11-4). Ora è Trento a faticare (17-10) e Piacenza va a prendersi la frazione (25-19) che rimette la partita in parità.

Il terzo set inizia all’insegna dell’equilibrio (4-4), ma Trento sembra avere una marcia in più (10-13). I biancorossi calano di rendimento (11-16), facilitando gli ospiti, che allungano anche grazie all’ottimo servizio (13-23 con due ace di fila di Kozamernik) e si aggiudicano nettamente la frazione (16-25). Nel quarto set Piacenza prova a rimanere incollata agli avversari (5-6), ma ancora una volta Trento accelera (5-9) e scappa via (6-12). I padroni di casa non riescono a cambiare ritmo nonostante qualche buona giocata (10-18 con l’ace di Dias) e Trento chiude rapidamente set (14-25) e match.

Il resoconto di Taranto-Monza

Tre punti in trasferta anche per la Mint Vero Volley Monza, che vince 3-1 (25-20, 21-25, 25-22, 25-22) sul campo della Gioiella Prisma Taranto. La formazione di Ljubomir Travica lotta punto su punto, pareggiando i conti al termine del secondo set dopo aver perso il primo. I brianzoli di Massimo Eccheli però non si fanno sorprendere e rimangono lucidi nei momenti decisivi, riuscendo così a conquistare un altro importante successo da tre punti. A Taranto non bastano i 17 punti di Kyle Russell ed i 16 di Filippo Lanza, mentre tra i brianzoli spiccano i 22 punti di Arthur Szwarc. Monza consolida quindi il sesto posto in classifica con 24 punti complessivi (8 vittorie e 7 sconfitte). I pugliesi rimangono invece in penultima posizione a quota 11 punti con un bilancio di 2 successi e 13 sconfitte.