Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2023/2024: a Zakopane trionfa Kraft. Insam migliore degli azzurri

A Zakopane, in Polonia, si chiude il fine settimana di Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. Nell’ultima gara dal trampolino HS140 arriva l’affermazione di Stefan Kraft, che totalizza 332.3 nelle due run odierne di finale. Poco il margine sulla concorrenza, con il tedesco Andreas Wellinger in seconda posizione a quattro punti e mezzo di distanza con il suo 327.8. Terzo gradino del podio per lo sloveno Anze Lanisek a 327.3. Miglior piazzamento azzurro è quello di Alex Insam, 16esimo alla conclusione della prova con 309.6 di score. Più indietro Giovanni Bresadola, che chiude 28esimo con 290.7