Volley, Coppa Italia 2024: Trento si butta via, Monza passa al quinto a vola in finale

Monza sorprende tutti e batte Trento in rimonta 3-2, 23-25 25-13 23-25 25-23 15-9, nella prima delle due semifinali di Coppa Italia 2024 di volley. Partita equilibratissima all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno con gli uomini di Fabio Soli che conducono le operazioni vincendo primo e terzo set. Nel quarto parziale i brianzoli sembrano cedere alla superiorità dell’Itas, che si trova avanti prima 21-17 e poi 22-19. Nel momento più importante dell’incontro Trento si butta via e perde un set già vinto con il punteggio di 25-23. Al tie-break Monza raccoglie le ultime energie e conquista una finale quasi insperata. Finale in cui se la vedrà con la vincente di Perugia-Milano, che si sfideranno alle 18.30.