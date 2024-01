MOVIOLA – Juventus-Empoli: Milik espulso col Var, non ci sarà con l’Inter

Incredibile all’Allianz Stadium in Juventus-Empoli. Da uno stop sbagliato nasce il cartellino giallo per il fallo da parte di Arkadiusz Milik, che però viene revisionato dal Var. Doveri e Valeri al monitor a Lissone ritengono possano esserci gli estremi per un cartellino rosso e consigliano la On Field Review al collega arbitro Marinelli, che dopo aver rivisto l’episodio in cui l’attaccante polacco interviene con la gamba tesa, decide di revocare il cartellino giallo e assegnare un cartellino rosso per grave fallo di gioco. I bianconeri restano in dieci al 18′ e soprattutto Milik salterà l’Inter.