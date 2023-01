Volley, Champions League maschile 2023: Perugia espugna Lubiana e vola ai quarti

La Sir Sicoma Monini Perugia sconfigge in quattro set l’ACH Volley Lubiana e si assicura in maniera aritmetica il primo posto del gruppo. Nella partita valevole per la quinta giornata del girone E della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley, gli uomini di Andrea Anastasi trionfano con il punteggio di 1-3 (21-25, 15-25, 25-23, 15-25) e proseguono la loro marcia nella massima competizione continentale per club. Nonostante un piccolo passaggio a vuoto nel terzo set, Perugia non corre rischi e, confermandosi la miglior squadra in campo per larghi tratti, lascia la Sportna Dvorana Tivoli di Lubiana con una meritata vittoria in tasca. Quarti di finale centrati dunque per la squadra di Anastasi, che fa 26 su 26 in stagione.

LA PARTITA – Primo set in cui Perugia appare costantemente in controllo delle operazioni, fin dalle battute iniziali. Nonostante qualche imprecisioni, con il vantaggio che scende da +5 a +2, i Block Devils non corrono rischi e prevalgono con il punteggio di 25-21. Sugli scudi il cubano Herrera, estremamente affidabile soprattutto al servizio. A due facce invece il secondo parziale, in cui a partire meglio è Lubiana, che si trova avanti anche di tre lunghezze. Sull’11-8, però, ecco un clamoroso momento di black out. Perugia inanella infatti un parziale di 17-5 e conquista il set con un sonoro 25-15.

La reazione degli sloveni non tarda ad arrivare e in avvio di terza frazione si assiste ad un vero e proprio assolo di Kok e compagni. Ancora una volta, però, la squadra di casa si rivela estremamente discontinua e dilapida il proprio vantaggio, subendo un parziale di 5-0. Nonostante tutto, Perugia torna dunque avanti e dà l’impressione di ripetere quanto fatto nei set precedenti. Il copione però non è lo stesso in quanto le due squadre si ritrovano punto a punto nel finale, con tutto ancora in bilico. Un errore al servizio di Perugia regala un set point agli sloveni, che sfruttano un errore in ricezione di Semeniuk e chiudono il set per 25-23, riaprendo i giochi. A senso unico infine il quarto set, con Perugia che domina fin dall’inizio e si ritrova addirittura sul 15-3. Nel finale abbassa la guardia ma la vittoria è ormai certa. Finisce 25-15 il parziale, che premia i Block Devils.