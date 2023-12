Perugia-Defenders oggi in tv: orario e diretta streaming Mondiale per club maschile 2023 volley

Tutto pronto per Sir Susa Vim Perugia-Ahmedabad Defenders, partita valevole per il girone A del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, dopo aver superato nettamente i brasiliani dell’Itambé Minas, tornano in campo per conquistare un’altra vittoria ed avvicinarsi così al passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è la compagine indiana, reduce da una giornata di riposo dopo la sconfitta incassata col Minas e a caccia di punti per rimanere in corsa. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di venerdì 8 dicembre al Koramangala Indoor Stadium Park di Bangalore, in India. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Perugia-Defenders del Mondiale per Club 2023 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Perugia-Defenders del Mondiale per Club 2023 di volley maschile sarà visibile in esclusiva in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale.