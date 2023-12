Legnago-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Legnago-Novara, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono portare a casa una bella vittoria davanti ai propri tifosi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. La compagine piemontese, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di tornare al successo per lasciare l’ultimo posto della graduatoria del girone A. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 8 dicembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

