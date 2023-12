Tabellone Mondiale per club maschile 2023 volley: tutti gli accoppiamenti

Il tabellone completo del Mondiale per Club maschile 2023 di volley, in programma da mercoledì 6 a domenica 10 dicembre a Bangalore, in India. Sei squadre sono pronte a contendersi il titolo nella massima competizione globale riservata ai club, suddivise in due gironi da tre ciascuno. Al via anche Perugia, che proverà a difendere il titolo vinto lo scorso anno battendo in finale Trento in uno spettacolare derby italiano. Le prime due compagini di ciascun raggruppamento accederanno alle semifinali, dove la prima della pool A incontrerà la seconda della pool B e la prima della pool B se la vedrà con la seconda della pool A. Chi si giocherà il podio in questa nuova edizione? Di seguito, tutti gli accoppiamenti delle semifinali e delle finali per il bronzo e per l’oro del Mondiale per club 2023 di volley maschile.

Tabellone Mondiale per Club maschile 2023 volley

SEMIFINALI

Prima classificata Pool A vs Seconda classificata Pool B

Prima classificata Pool B vs Seconda classificata Pool A

FINALE PER IL TERZO POSTO

Perdente semifinale 1 vs Perdente semifinale 2

FINALE PER IL PRIMO POSTO

Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2