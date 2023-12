Mondiale per Club maschile 2023 volley: tutti i risultati e le classifiche

Tutti i risultati e le classifiche del Mondiale per Club maschile 2023 di volley, in programma da mercoledì 6 a domenica 10 dicembre a Bangalore, in India. Sei tra i migliori club al mondo sono pronti a sfidarsi per il titolo nella prestigiosa rassegna iridata. Le migliori due compagini di ciascun raggruppamento accederanno poi alle semifinali, che a loro volta definiranno le finali per il podio. A rappresentare l’Italia è la Sir Safety Susa Perugia, che vuole provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno battendo in finale l’Itas Trentino. Chi trionferà in questa nuova edizione? Di seguito, tutti i risultati e le classifiche dei gironi aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI E LE DATE

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Mondiale per Club maschile 2023: tutti i risultati

RISULTATI GIRONI

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE

HalkBank Ankara-Suntory Sunbirds (Pool B)

Ahmedabad Defenders-Itambè Minas (Pool A)

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE

Sada Cruzeiro-Suntory Sunbirds (Pool B)

Sir Sicoma Perugia-Itambè Minas (Pool A)

VENERDI’ 8 DICEMBRE

HalkBank Ankara-Sada Cruzeiro (Pool B)

Ahmedabad Defenders-Sir Sicoma Perugia (Pool A)

Le classifiche dei gironi

(partite vinte, partite perse, punti complessivi)

POOL A

Sir Safety Susa Perugia ITA 0V-0P-0pt

Ahmedabad Defenders 0V-0P-0pt

Itambè Minas 0V-0P-0pt

POOL B



HalkBank Ankara 0V-0P-0pt

Sada Cruzeiro 0V-0P-0pt

Suntory Sunbirds 0V-0P-0pt