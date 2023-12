LIVE – Piacenza-Berlino 25-23, 25-22, 22-25, 25-19: gironi Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Gas Sales Daiko Piacenza-Berlino Recycling Volleys, partita valevole per il terzo turno del girone C della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Andrea Anastasi, terzi in classifica, scendono sul campo di casa per conquistare la seconda vittoria e provare così a guadagnare posizioni. Dall’altra parte della rete c’è la compagine tedesca, reduce da un successo ed una sconfitta come i biancorossi, che va a caccia di un successo per difendere il secondo posto. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 13 dicembre al Palabanca di Piacenza, in Italia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Piacenza-Berlino della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

PIACENZA – BERLINO 25-23, 25-22, 22-25, 25-19

PIACENZA CONQUISTA IL SET IN 25-19 E VINCE LA PARTITA!!

QUARTO SET – Match point Piacenza, 24-19

QUARTO SET – Piacenza intravede il match point, 22-18

QUARTO SET – Berlino sotto di quattro, 20-16

QUARTO SET – Piacenza avanti di cinque punti, 18-13

QUARTO SET – Allunga Piacenza, 15-11

QUARTO SET – Piacenza avanti, 12-10

QUARTO SET – Gioco in parità, 10-10

QUARTO SET – Berlino di nuovo a -1, 9-8

QUARTO SET – Piacenza prova ad allungare, 8-6

QUARTO SET – Berlino insegue a -1, 4-3

QUARTO SET – Vantaggio Piacenza, 2-1

BERLINO VINCE IL TERZO SET 22-25!

TERZO SET – Set point per Berlino, 21-24

TERZO SET – Berlino si avvicina al set point, 21-22

TERZO SET – Berlino avanti, 19-20

TERZO SET – Si torna in parità, 17-17

TERZO SET – Berlino riprende la testa, 13-14

TERZO SET – Si torna in parità, 13-13

TERZO SET – Piacenza pareggia e passa avanti, 12-11

TERZO SET – Piacenza pareggia, poi Berlino torna avanti, 8-9

TERZO SET – Berlino tenta di allungare, 6-8

TERZO SET – Berlino pareggia e passa avanti, 4-5

TERZO SET – Piacenza si riporta avanti, 4-2

TERZO SET – Berlino in vantaggio, 1-2

TERZO SET – Si comincia! 1-1

PIACENZA VINCE IL SECONDO SET 25-22

SECONDO SET – Set point per Piacenza, 24-21

SECONDO SET – Piacenza intravede il set point, 22-20

SECONDO SET – Berlino ad un solo punto di scarto, 20-19

SECONDO SET – Gli italiani provano ad allungare, 18-16

SECONDO SET – Piacenza torna in testa, 15-14

SECONDO SET – Berlino passa avanti, 12-13

SECONDO SET – Berlino a -1, 10-9

SECONDO SET – Controsorpasso del Piacenza, 9-7

SECONDO SET – Sorpassa Berlino, 4-5

SECONDO SET – Berlino pareggia, 4-4

SECONDO SET – Si porta avanti Piacenza, 4-2

SECONDO SET – Si comincia! 1-1

PIACENZA VINCE IL PRIMO SET 25-23

PRIMO SET – Set point per Piacenza, 24-22

PRIMO SET – I piacentini intravedono il set point, 22-20

PRIMO SET – Piacenza sul +4, 2o-16

PRIMO SET – Piacenza allunga nuovamente, 18-15

PRIMO SET – Berlino ancora a -1, 15-14

PRIMO SET – Piacenza rimane in testa, 13-11

PRIMO SET – Piacenza avanti di un solo punto, 11-10

PRIMO SET – Berlino sotto di tre punti, 10-7

PRIMO SET – Rimane avanti Piacenza, 9-5

PRIMO SET – Berlino sotto di cinque punti, 7-2

PRIMO SET – Allunga Piacenza, 5-2

PRIMO SET – Piacenza avanti di due punti, 3-1

PRIMO SET – Primo punto per Piacenza, 1-0

20.25 – Pochi minuti all’inizio della partita

_______________________________________________________________________