Lucas Beltran e l’estate tra Fiorentina e Roma: “Ho scelto per il progetto e le strutture”

L’attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, in un’intervista a Fox Sports, ha parlato della trattativa per il suo trasferimento in Italia in estate, quando era conteso tra Fiorentina e Roma e scelse i viola con cui aveva già trovato un accordo di massima nonostante l’inserimento dei giallorossi. Come riporta Tyc Sports, questo il motivo per cui il centravanti ha preferito i toscani: “C’erano due offerte e alla fine ho scelto la Fiorentina per il progetto che avevano e per le strutture, la struttura che hanno costruito ora è una delle migliori al mondo ” .