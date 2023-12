LIVE – Perugia-Minas 25-18, 26-24, 25-22 gironi Mondiale per Club maschile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Sir Susa Vim Perugia-Itambé Minas, partita valevole per il girone A del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, campioni uscenti del torneo, scendono in campo per conquistare subito un successo ed iniziare con il piede giusto l’avventura iridata. Dall’altra parte della rete c’è la compagine brasiliana, che di certo non parte battuta e va a caccia di punti per avvicinarsi al passaggio del turno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di giovedì 7 dicembre al Koramangala Indoor Stadium Park di Bangalore, in India. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Perugia-Minas del Mondiale per Club 2023 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

PERUGIA – MINAS 3-0 (25-18, 26-24, 25-22)

____________________________________________________

TERZO SET – FINISCE QUI!!!! BRYAN SBAGLIA AL SERVIZIO!!

TERZO SET – Paulo annulla il primo con un pallonetto.

TERZO SET – Herrera in parallela!!! Tre match point per Perugia!!!!! 24-21.

TERZO SET – Pipe imprendibile di Plotnytskyi. 17-12

TERZO SET – Sbaglia ancora Sanchez incredibile, 14-8.

TERZO SET – Parte alla grande Perugia, 12-8 grazie alla battuta sbaglia!!

TERZO SET – Si inizia.

SECONDO SET – GRANDE MURO!!! 26-24.

SECONDO SET – Gran primo tempo di Solè, 25-24.

SECONDO SET – 23-23, ace di Paulo.

SECONDO SET – Errore di Ben-Tarà, 23-22.

SECONDO SET – Plotnytskyi porta Perugia, sul 21-18.

SECONDO SET – ANCORA FLAVIO!!!!!! 20-17.

SECONDO SET – Muroooooo!!!! Flavio su Paulo!!! 19-17.

SECONDO SET – Primo tempo perfetto di Flavio!!, 18-17.

SECONDO SET – Ace di Solè, 17-16.

SECONDO SET – Ancora parità di Giannelli, 15-15.

SECONDO SET – Invasione di Paulo, 12-12.

SECONDO SET – In rere il servizio di Sanchez, 10-12.

SECONDO SET – Pipe di Paulo, 9-11.

SECONDO SET – Parità, firmata da Plotnytskyi. 9-9.

SECONDO SET – Inizio favorevole al Minas, 4-7

SECONDO SET – Si inizia.

PRIMO SET – Plotnytskyi chiude il primo set!!! 25-18.

PRIMO SET – Diagonale perfetta da parte di Plotnytskyi, 24-17

PRIMO SET – Semeniuk con l’ace!!!! 23-17.

PRIMO SET – Muro di Giannelli, 22-17.

PRIMO SET – Scappa Perugia 20-16.

PRIMO SET – Muroneeee di Solè su Lucas Loh! 17-16.

PRIMO SET – Punto in palleggio di Sanchez, 16-16.

PRIMO SET – Muro di Giannelli, 15-13.

PRIMO SET – Errore al servizio per Minas. 14-12.

PRIMO SET – Muro di Isa, Minas si rimette a meno uno.

PRIMO SET – Ancora non una buona battuta di Sanchez, 10-7 Perugia.

PRIMO SET – Mani-out di Semeniuk , 6-4.

PRIMO SET- Sbaglia dai nove metri Giannelli. 4-3.

PRIMO SET – Doppio errore in battuta da parte di Solè e Sanchez.

PRIMO SET – Si inizia.

15.58 – Ci siamo!! Manca pochissimo per l’inizio della partita di Perugia al Mondiale per club.