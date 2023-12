Decreto Anticipi, ok dal Senato all’emendamento di Lotito sui contributi previdenziali degli sportivi

Ok dal Senato ad un emendamento al decreto anticipi proposto dal senatore di Forza Italia Claudio Lotito sul tema della disciplina previdenziale dei lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi. Per questi lavoratori è infatti previsto un contributo da parte delle società a un fondo previdenziale. Con l’emendamento si prevede che il calcolo di questi contributi avvenga con l’applicazione dei tetti massimali. Come riporta l’Ansa, secondo quanto viene riferito dal senatore Lotito, si tratta di ripristinare l’interpretazione autentica della norma per cui la percentuale su cui calcolare il contributo al Fondo è relativa solo alla parte fino al tetto di massimale.