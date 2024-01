LIVE – Perugia-Milano: semifinale Coppa Italia maschile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Sir Susa Vim Perugia-Allianz Milano, semifinale della Coppa Italia Superlega 2024 di volley maschile. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, dopo aver superato Modena, vogliono un altro successo per passare il turno e provare a difendere il trofeo vinto lo scorso anno. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Roberto Piazza, capace di superare al tie-break Piacenza ed ora a caccia di un’altra grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 18.30 di sabato 27 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Perugia-Milano della Coppa Italia Superlega 2024 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI

COPPA ITALIA SUPERLEGA 2024: IL TABELLONE COMPLETO

REGULAT SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

PERUGIA – MILANO (inizia alle 18.30)

_______________________________________________________________________