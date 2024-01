Volley maschile, Coppa Italia 2024: Perugia si salva al tie-break con Milano, sarà finale con Monza

Perugia rischia ma si salva al tie-break, 20-25 25-23 25-15 23-25 15-11 contro Milano nella seconda semifinale di Coppa Italia maschile di volley 2024. Formazioni titolari confermate, unica sorpresa Flavio al centro al posto di Solè in casa Perugia. All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, i Block Devils vanno sotto di un set per poi reagire e vincere i successivi due portandosi a 25 punti dalla finale. I ragazzi di Lorenzetti si trovano sopra 16-11 nel quarto ma staccano la spina subendo la rimonta della formazione di Piazza. Milano prende fiducia e chiude alla prima occasione il set trascinando la Sir Safety al tie-break. Tie-break in cui Perugia mette insieme le ultime energie ed evita un ko, a differenza di Trento nell’altra semifinale, che avrebbe avuto del clamoroso. Gli umbri volano in finale, in programma domani alle 15.45 sempre all’Unipol Arena, dove incontreranno Monza. Milano manca la sua terza finale nella storia, 1991 e 1992 i due precedenti con due sconfitte. Perugia centra la settima finale e cercherà di portare in Umbria il quarto successo nella manifestazione. La Sir Safety proverà a conquistare il terzo trofeo stagionale dopo aver trionfato in Supercoppa Italiana e al Mondiale per Club.

