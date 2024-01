Milan-Bologna si ferma al 16′ per Maignan: frase di Martin Luther King sul maxischermo (VIDEO)

Milan-Bologna si è fermata al minuto 16′ in onore di Mike Maignan, che sabato scorso ha subito insulti razzisti nella partita di Udine. Poco dopo il quarto d’ora, al minuto che corrisponde al numero di maglia del portiere, i giocatori si sono fermati per sessanta secondi e sono partiti gli applausi di tutto lo stadio e anche degli staff tecnici. Sul maxischermo, invece, è stata mostrata una frase di Martin Luther King: “L’oscurità non può scacciare l’oscurità: solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio: solo l’amore può farlo”.