Tabellone semifinali Coppa Italia maschile 2023 volley: gli accoppiamenti

Il tabellone delle semifinali della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022/2023 di volley maschile: ecco, di seguito, gli accoppiamenti di tutte le partite del penultimo atto. Dopo i quarti di finale in casa della migliore piazzata al termine del girone di andata, le quattro squadre rimaste in gara sono pronte a tornare in campo per la Final Four, in programma a Roma sabato 25 e domenica 26 febbraio. Nella prima semifinale si incontreranno le vincenti di Perugia-Cisterna e di Verona-Piacenza, mentre nella seconda si sfideranno le vincenti di Civitanova-Milano e Modena-Trento. Chi rimarrà in corsa per il primo trofeo del nuovo anno? Non resta che seguire la manifestazione, che Sportface.it racconterà passo passo, tramite dirette testuali, cronache e risultati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione. Di seguito il tabellone delle semifinali della Coppa Italia 2022/2023 e tutti gli accoppiamenti.

TUTTI I RISULTATI

CALENDARIO QUARTI COPPA ITALIA 2023: DATE, ORARI E TV

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

IL CALENDARIO COMPLETO 2023 DEL VOLLEY

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO VOLLEY

Tabellone semifinali Coppa Italia maschile 2023

Vincitrice Sir Safety Susa Perugia/Top Volley Cisterna vs Vincitrice WithU Verona/Gas Sales Bluenergy Piacenza

Vincitrice Cucine Lube Civitanova/Allianz Milano vs Vincitrice Valsa Group Modena/Itas Trentino