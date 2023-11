Civitanova-Perugia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2023/2024 volley

Tutto pronto per Cucine Lube Civitanova-Sir Susa Vim Perugia, partita valevole per la terza giornata della Superlega 2023/2024 di volley maschile. La sfida tra le due formazioni si ripropone a soli quattro giorni dalla finale di Coppa Italia, vinta in rimonta dai Block Devils al tie-break. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini vanno dunque a caccia di vendetta e vogliono tornare al successo davanti al proprio pubblico, ma la squadra di Angelo Lorenzetti promette nuovamente battaglia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di domenica 5 novembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Civitanova-Perugia della Superlega 2023/2024 di volley maschile.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

CALENDARIO 3^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La partita Civitanova-Perugia della Superlega 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.