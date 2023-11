Golf, festa azzurra in chiave DP World Tour: nel 2024 tornano Manassero, Scalise, Pavan e Laporta

Festa azzurra sul Challenge Tour per l’Italia, che dopo un anno da protagonisti riporta nel DP World Tour Matteo Manassero, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan e Francesco Laporta. Nel 2024, infatti, gli azzurri torneranno sul massimo circuito europeo con i fratelli Francesco ed Edoardo Molinari e Guido Migliozzi. E’ questo il verdetto arrivato dopo il Rolex Challenge Tour Grand Final, e la lista degli italiani sul DP World Tour potrebbe persino allungarsi, visto che l’amateur Pietro Bovar e Filippo Celli si sono qualificati per il final stage delle Qualifying School del DP World Tour, stesso discorso per Aron Zemmer che si è preso il pass a Girona, e dal 10 al 15 novembre a Tarragona, nell’atto decisivo, ci sarà anche Renato Paratore.