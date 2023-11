Sabalenka-Swiatek stasera in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale Wta Finals Cancun 2023

Aryna Sabalenka affronta Iga Swiatek nel match valido per la semifinale delle Wta Finals di Cancun 2023. Le due migliori giocatrici del mondo si affrontano nell’ultimo torneo dell’anno e la posta in palio non poteva essere più alta. Sabalenka ha chiuso al secondo posto il girone, arrendendosi a Pegula ma ottenendo un’importante vittoria nello spareggio contro Rybakina. Swiatek ha invece dominato il proprio gruppo, liquidando in due set Vondrousova, Gauff e Jabeur.

Oltre al pass per la finale, questo match potrebbe risultare decisivo per il primo posto del ranking Wta. In caso di vittoria, Sabalenka infatti si garantirebbe la certezza di chiudere la stagione in vetta. Se invece vincesse Swiatek, la polacca avrebbe la possibilità di scavalcare la rivale al comando vincendo anche la finale (e dunque il torneo). A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Swiatek, avanti 5-3 nei precedenti e determinata a prendersi la rivincita dopo essere stata sconfitta lo scorso anno alle Wta Finals, proprio in semifinale.

Swiatek e Sabalenka scenderanno in campo stasera, sabato 4 novembre, non prima della mezzanotte italiana. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile inoltre attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.