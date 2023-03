Tottenham-Milan, Pioli oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Milan, reduce da importanti vittorie in campionato, si prepara a tornare in campo contro il Tottenham nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina, i campioni d’Italia vanno a caccia della qualificazioni ai quarti di finale contro gli Spurs, già sconfitti 1-0 nella gara di andata disputata al Giuseppe Meazza di San Siro lo scorso 14 febbraio. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 7 marzo alle ore 19:15 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA