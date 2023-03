Cev Cup maschile 2023: vittoria e finale per Modena, Piacenza cede solo al golden set

BLUENERGY PIACENZA-KNACK ROESELARE 3-0 (12-15 golden set)

Termina 3-0 (25-17, 25-19, 25-21), ma 12-15 nel golden set, il match tra Bluenergy Daiko Volley Piacenza e Knack Roeselare, partita valida per il ritorno delle semifinali di Cev Cup maschile 2022/23. Una grande partita quindi per Piacenza, che però non basta per qualificarsi alla finale della competizione.

La partita ha visto un ottimo inizio di Piacenza, molto precisa in attacco e a muro. Grazie infatti alle azioni offensive di Simon e Leal, i lombardi dominano il primo parziale e si impongono per 25-17. Anche nel secondo set poi continua il dominio di Piacenza, superiore in attacco e al servizio. I protagonisti del set sono Lucarelli e Brizard, quest’ultimo con alcuni turni di battuta molto lunghi. Anche il secondo parziale così termina a favore di Piacenza, con il punteggio di 25-19. Nel terzo set partono meglio gli ospiti, che provano a reagire dopo i primi due parziali negativi. Piacenza tuttavia non si arrende e con uno scatenato Romanò, si riporta a contatto nel punteggio a metà parziale. Il set così si gioca punto a punto e si decide solo nel finale, con il punteggio di 25-21 per Piacenza. Si va così al golden set, per giocarsi l’accesso alla finale del torneo. Quest’ultimo parziale è davvero una lotto punto a punto, con un grandissimo equilibrio quasi fino alla fine. Il match infatti si risolve solo nel finale, con qualche errore di troppo per Piacenza e diversi ottimi punti tra le mani del muro di Roeselare. La squadra belga infatti chiude 12-15 e vola in finale.

SKRA BELCHATOW-VALSA GROUP MODENA 2-3

Termina 2-3 (25-22, 21-25, 25-21, 16-25, 14-16) il match tra Skra Belchatow e Valsa Group Modena, partita valida per il ritorno delle semifinali di Cev Cup maschile 2022/23. Grande soddisfazione quindi per Modena che, in virtù anche del successo dell’andata in quattro set, centra la finale della competizione europea appena citata.

In avvio di partita i padroni di casa si mostrano reattivi e vogliosi di rimontare, dopo la sconfitta dell’andata. Grazie ad un grande Atanasievic infatti Belchatow guida per tutto il set, mentre Modena fatica a tenere i ritmi avversari. Nonostante ciò gli ospiti riescono poi a rimontare, portandosi sul 18-18, ma nel finale altro scatto in avanti dei padroni di casa e primo set chiuso sul 25-22. Nel secondo parziale il copione del match non cambia moltissimo, con Belchatow a guidare e Modena a rincorrere. Troppi sono infatti gli errori modenesi e i padroni di casa ne approfittano, cercando di staccare più volte gli avversari. Modena però non molla e, grazie soprattutto ai punti di Ngapeth rimonta nel finale di set. Il parziale si conclude così sul 21-25 in favore di Modena. Nel terzo set la squadra italiana prova a sfruttare la scia positiva del parziale precedente, guidando in avvio il parziale. Circa a metà però i padroni di casa recuperano e con degli ottimi servizi si riportano avanti, costringendo così Modena a rincorrere fino alla fine. Il set infatti si conclude sul 25-21. Nel quarto parziale Belchatow accusa tutta la stanchezza accumulata per conquistare gli scorsi set, commettendo diversi errori in battuta e perdendo la propria freschezza offensiva. Modena allora ne approfitta e allunga, guidando per tutto il parziale. Grazie al solito Ngapeth e ad un attimo Sanguinetti in battuta, Modena chiude così sul 16-25 e centra la qualificazione alla finale di Cev Cup 2023. Il quinto set è dunque solo una formalità e viene vinto da Modena sul 14-16.