Serie C 2022/2023, Girone C: vittorie casalinghe per Virtus Francavilla e Foggia

Serata di gare valide per la trentaduesima giornata del Girone C del campionato di Serie C 2022/2023. Vince il Virtus Francavilla in casa contro la Juve Stabia. Ospiti in vantaggio con Pandolfi al minuto 21. Il pareggio arriva al 37′ con l’autorete di Cinaglia. La rimonta si compie al minuto 75′ con Maiorino, che quasi al fischio finale trova anche il tris: 3-1.

Nell’altra gara della serata, vince il Foggia in casa col Monopoli. Basta la rete al minuto 35′ di Peralta: 1-0.