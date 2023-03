Modena-Roeselare in tv: canale, orario e diretta streaming andata finale Cev Cup maschile 2023 volley

Inizia il conto alla rovescia per Valsa Group Modena-Knack Roeselare, gara di andata della finale della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. I canarini di Andrea Giani, dopo aver eliminato i polacchi del Belchatow, tornano in campo per iniziare con il piede giusto questo ultimo atto della seconda competizione continentale per club. La formazione belga ha invece battuto in semifinale Piacenza, che non è riuscita a completare la rimonta arrendendosi al Golden Set. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per mercoledì 29 marzo (orario ancora da definire), mentre la gara di ritorno è prevista mercoledì 5 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale di andata Modena-Roeselare della Cev Cup maschile 2023 di volley.

STREAMING E TV – La finale di andata Modena-Roeselare di Cev Cup maschile 2023 verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi davvero nulla.

LA FORMULA – La finale si svolge con la formula delle gare di andata e ritorno: passa il turno la squadra che al termine delle due sfide avrà il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio, al termine della gara di ritorno si disputerà il Golden Set: chi lo vince passa il turno. Il sistema di punteggio è il consueto: 3 punti per una vittoria in tre o quattro set, 2 punti per un successo al tie-break, 1 punto per una sconfitta al quinto set e 0 punti in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3.