Pagelle Real Madrid-Liverpool 1-0: voti e tabellino Champions League 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Real Madrid-Liverpool, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. Al Bernabeu è Benzema a decidere un match che ha visto entrambe le squadre avere un discreto numero di occasioni, in particolar modo nel corso del primo tempo. Courtois e Alisson in più occasioni si sono superati, ma alla fine il forcing della squadra di Ancelotti ha trovato il suo compimento grazie al solito duo Vinicius-Benzema a una decina di minuti dal triplice fischio del direttore di gara. Due successi e il Real Madrid vola ai quarti di finale, continuando così la difesa del titolo conquistato lo scorso anno.

IL VIDEO DELLE AZIONI SALIENTI

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 7; Carvajal 6 (41′ st Vasquez sv), Militao 6.5, Rudiger 6.5, Nacho 6; Kroos 6.5 (39′ st Tchouameni sv), Camavinga 6.5, Modric 6.5 (37′ st Ceballos sv); Valverde 6, Benzema 6.5 (37′ st Rodrygo sv), Vinicius Junior 7 (39′ st Asensio sv).

In panchina: Lunin, Vallejo, Hazard, Odriozola, Mendy, Mariano Diaz, Rodriguez.

Allenatore: Ancelotti 6.5.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 7; Alexander-Arnold 5.5 , Konaté 6, Van Dijk 5.5, Robertson 5.5 (46′ st Tsimikas sv); Diogo Jota 5.5 (12′ st Elliott 6), Fabinho 5.5, Milner 6 (28′ st Oxlade-Chamberlain 6); Salah 6, Gakpo 6.5 (46′ st Carvalho sv), Nunez 6.5 (12′ st Firmino 6).

In panchina: Adrian, Kelleher, Gomez, Keita, Jones, , Matip, Williams

Allenatore: Klopp 6.

ARBITRO: Zwayer (GER) 6.

RETI: 79′ Benzema.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Klopp (allenatore, dalla panchina), Tsikimas. Angoli 5-9. Recupero: 2′ pt; 2′ st