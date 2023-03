Volley, Novara implacabile: rifila 3-0 allo Stoccarda e vola in semifinale di Champions League

L’Igor Gorgonzola Novara è in semifinale di Champions League di volley femminile. La squadra allenata da Stefano Lavarini dominano in lungo e in largo lo Stoccarda e gli rifilano un netto e secco 3-0 (25-18, 25-19, 25-21) vincendo nettamente il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. In semifinale Chirichella e compagni affronteranno la vincente del match tra i polacchi del Developres Resovia e i turchi dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul.

PRIMO SET – La partenza sorride alle tedesche che sembrano più concentrate e reattive e si prendono subito un break di vantaggio portandosi anche sul 6-4. Ma Chirichella e compagne, piano piano, prendono le misure e ribaltano totalmente l’inerzia dell’inizio di partita. Karakurt e Carcases mettono a segno aces a non finire, Stoccarda in pochi minuti si ritrova sotto 16-11. Il primo parziale è indirizzato e va solamente gestito. Le tedesche provano a rientrare, ma Danesi e Bosetti sono perfette: 25-18 lo score del primo set.

SECONDO SET – Stoccarda sa che adesso non ha più margine se vuole sperare nella qualificazione. C’è equilibrio all’inizio del secondo set, ma dura poco. Dopo un paio di salvataggi clamorosi ci pensa Carcases a buttare giù la palla del 7-6, è il momento di svolta del parziale. Novara da quel momento in poi dilaga e in pochi minuti è sopra di cinque punti (13-8). Lo Stoccarda prova a non mollare e a cercare di rimanere in partita, ma il massimo che riesce a fare è rintuzzare sul 22-18 dopo un paio di errori non forzati da parte di Novara. Prima Karakurt e poi Chirichella scuotono le piemontesi: il secondo set è storia, 25-19. La qualificazione è archiviata.

TERZO SET – Il terzo parziale si gioca per onore di firma. Stoccarda non sembra più avere la testa sulla partita, Novara in scioltezza gioca un set di allenamento e in pochi minuti è già in vantaggio di cinque punti (8-3). La partita ha ormai ben poco da dire, le tedesche con l’orgoglio provano ad allungare il più possibile l’incontro e con qualche bella giocata riescono in qualche modo ad accorciare anche sul -1 (14-13). Novara però riattacca la spina e non permette alle avversarie di rientrare definitivamente nel set. Il testa a testa prosegue sino alla fine, ma Bosetti e compagne non sbagliano e chiudono i conti 25-21.