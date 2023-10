Volley femminile, presentata l’Allianz Milano con Egonu: “Felice di essere tornata in Italia”

Si è svolta oggi la presentazione dell’Allianz Vero Volley Milano per la stagione 2023-24, nel suggestivo scenario dell’Allianz Tower: presente l’intera rosa della compagine lombarda tra cui Alessia Orro, Miriam Sylla e Paola Egonu, protagoniste con la maglia dell’Italia ai campionati europei 2023. “È una grande squadra, ma ci ha colpito l’impegno sul sociale – ha ribadito il direttore generale di Allianz Maurizio Devescovi -, facciamo sport e cultura attraverso Allianz“. Ad intervenire anche la presidente della Vero Volley Alessandra Marzari: “Lo Sport giovanile è importante. I bambini che fanno sport migliorano la loro capacità di percezione e di gestire le emozioni, migliorano le competenze sociali, attraverso i valori che noi gli trasmettiamo. Sono molto onorata di far parte di questo gruppo“.

Sul palco è intervenuta anche Paola Egonu, tornata in Italia dopo l’esperienza in Turchia: “Sono stata accolta molto bene, sono molto emozionata di iniziare questo cammino. Milano deve vincere? Deve è un po’ esagerato. Faremo del nostro meglio, sarà un anno pieno di sorprese e ci divertiremo un sacco”. L’opposta originaria di Cittadella ha poi concluso: “Estate impegnativa? Sono felice e entusiasta, non vedo l’ora di iniziare a giocare e tornare a farlo col sorriso. Il ritorno in Italia è stato bello, sono felice di aver vissuto un’esperienza che mi ha fatto crescere“.