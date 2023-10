Canottaggio, da domani al via la preparazione olimpica: in Francia 39 atleti azzurri

Prende il via ufficialmente l’attività preparatoria della Nazionale Olimpica di canottaggio finalizzata all’appuntamento con i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Proprio per permettere agli atleti azzurri di prendere confidenza con il campo di gara, che ospiterà le regate olimpiche dal 27 luglio al 4 agosto 2024, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, in accordo con la Preparazione Olimpica del CONI, ha indetto un raduno che si svolgerà a Vaires-sur-Marne dal 4 al 14 ottobre prossimi.

Per questa trasferta in terra transalpina, il DT Cattaneo ha convocato 39 atleti (23 uomini e 16 donne) e si avvarrà della collaborazione del suo staff tecnico. Di seguito l’elenco dei convocati azzurri: Stefania Gobbi, Laura Meriano, Stefano Oppo, Aisha Rocek, Niels Torre (Carabinieri), Gennaro Di Mauro, Valentina Iseppi (CC Aniene), Alice Gnatta (CUS Torino), Alessandro Bonamoneta, Luca Chiumento, Paolo Covini, Giacomo Gentili, Clara Guerra, Alessandra Montesano, Andrea Panizza, Leonardo Pietra Caprina, Valentina Rodini, Luca Rambaldi, Matteo Sartori, Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle), Stefania Buttignon, Giovanni Codato, Davide Comini, Matteo Della Valle, Davide Mumolo (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Salvatore Monfrecola, Gabriel Soares, Davide Verità (Marina Militare), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Silvia Terrazzi (SC Arno), Alice Codato, Linda De Filippis (SC Gavirate), Elisa Mondelli (SC Moltrasio).