Si accende il clima derby: per Juventus e Torino seduta a porte aperte

Siamo ufficialmente entrati in clima derby per Juventus e Torino. I club in questi giorni cercano il supporto dei propri tifosi, verso l’imminente appuntamento con la stracittadina.

Sotto la Mole si scalda il clima in vista dello scontro, con i bianconeri ed i granata che si sfideranno sabato alle 18 all’Allianz Stadium. Così, entrambe le squadre hanno deciso di cercare il supporto dei propri tifosi, fissando una seduta di allenamento a porte aperte. Alla Continassa appuntamento per la Juve alle 11 (su invito della società), il Toro al Filadelfia alle 11.15 (ingresso libero).

Nella mattinata di domani i tecnici Massimiliano Allegri e Ivan Juric riceveranno l’abbraccio e la carica delle due tifoserie. Sia i bianconeri che i granata sono reduci da due pareggi, entrambi per 0-0 con la Juve a Bergamo ed il Toro in casa contro il Verona, che non hanno sicuramente acceso gli entusiasmi delle due piazze. Sappiamo inoltre che il gruppo principale degli ultras juventini tornerà ad inneggiare per la propria squadra, dopo aver disertato la sfida con il Lecce. Questo a causa dei veti imposti dalla società bianconera riguardo a striscioni, tamburi, megafoni e bandiere. La spinta dei tifosi riuscirà a dare carica alle due compagini?