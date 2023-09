Volley femminile, preolimpico 2023: l’Italia non sbaglia e batte 3-0 la Germania, Antropova perfetta

L’Italia batte la Germania 3-0, 25-20 25-22 25-15, nella penultima giornata del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Partita solida delle ragazze di Mazzanti che non sbagliano in una partita fondamentale rimanendo in corsa per la qualificazione all’Olimpiade. Dominante Antropova con oltre 20 punti, a trascinare l’Italia alla quinta vittoria in sei partite. Ora la squadra di Mazzanti si trova al primo posto nel girone con 15 punti, a pari merito con Polonia e Usa ma avanti per coefficiente set. Eliminata la Germania, che resta ferma a 11 punti al quarto posto. Domani la partita decisiva tra Italia e Polonia alle 20:30 in casa delle polacche. Gli Usa se la giocheranno con la Germania, già eliminata ma che potrebbe dare filo da torcere alle americane domani pomeriggio alle 17:30.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

CALENDARIO ITALIA

LA CRONACA

Italia che parte con Lubian e Danesi centrali, Bosio libero e Antropova, Sylla e Pietrini in attacco. In panchina Degradi, Villani, Squarcini, Parrocchiale, Gennari, il libero Fersino e le sorelle Nwakalor. Germania con Scholzel, Kastner, Emonts, Aslmeier, Stigrot e Weitzel. In panchina Cesar, Staultz, Cekulaev, Drewniok, Strubbe, Straube, Maas e il libero Pogany.

Primo set con Italia subito in partita con Sylla e Antropova a macinare punti. Ottime difese delle azzurre che allungano sul 14-7 costringendo Heynen a chiamare timeout. La Germania si avvicina sul 16-12 e Mazzanti chiama a sua volta timeout. L’Italia esce bene dalla pausa e allunga fino al 23-16. Le tedesche provano a rientrare sul 23-19, ma le azzurre non tremano e chiudono il primo parziale con il punteggio di 25-20. Bene Antropova con 6 punti in attacco.

Nel secondo set l’Italia parte fortissimo con un parziale di 7-0 dopo il punto in apertura della Germania. Le tedesche risalgono nella parte centrale del set sfruttando le difficoltà in ricezione delle ragazze di Mazzanti. Italia che fatica e si trova sotto 20-19 sotto i colpi di una Stigrot incontenibile. Nel finale di set si lotta punto a punto e sono le azzurre a spuntarla per 25-22. Decisivo il muro di Danesi sul 21-21 e il lungo linea di Antropova a pizzicare la riga sul 23-22.

Nel terzo set la Germania aumenta l’intensità difensiva e in ricezione e mette in difficoltà le azzurre, che si trovano sotto in avvio. L’Italia non è da meno e con Lubian si riporta avanti sul 10-9. La Germania si innervosisce e l’Italia allunga sul 14-9. Nella seconda parte di set le azzurre controllano il vantaggio e chiudono il set con il punteggio di 25-15