Juventus: primo gol nei professionisti per Yildiz, la rete in Next Gen contro l’Ancona

Dopo il naufragio della Juventus a Reggio Emilia contro il Sassuolo, è scesa in campo anche la Next Gen, in Serie C. Nel match contro l’Ancona, al minuto 38′, è arrivato il primo gol nei professionisti del gioiellino turco Kenan Yildiz. Portato già in squadra con Allegri, il ragazzo adesso è titolarissimo nella suadra dei giovani, e per lui c’è anche il primo sorriso da professionista.