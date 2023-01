Volley femminile, Champions League 2023: Conegliano ai quarti, ok anche Milano e Novara

I risultati delle italiane nella quinta giornata di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Missione compiuta per Conegliano, che doma Budapest in quattro set e sale così a 15 punti, rendendosi irraggiungibile dal Resovia. Partita non scontata per le venete, che, dopo aver vinto il primo set, devono fare i conti con la reazione d’orgoglio delle padrone di casa nel secondo. Conegliano però si riporta subito in vantaggio nel terzo parziale, resistendo nel finale. Il quarto set è invece decisamente più comodo: 1-3 (17-25, 25-22, 21-25, 18-25) il risultato finale.

FORMULA E REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Successo in quattro set anche per la Vero Volley Milano contro il Dnipro. Dopo due set sostanzialmente dominati, le ucraine hanno un moto d’orgoglio nel terzo, rimanendo sempre a contatto dopo aver toccato anche il 19-22, aggiudicandosi infine il parziale ai vantaggi. Le meneghine, comunque, non hanno problemi a chiudere la pratica nel set successivo: termina 1-3 (19-25, 18-25, 26-24, 14-25). Vince anche Novara, sul campo delle tedesche del Potsdam: anche in questo caso, la formazione italiana ha un ottimo approccio alla partita, portandosi avanti di due set con protagoniste Bosetti, Bonifacio e Danesi su tutte. Poi però gli errori della Gorgonzola aumentano, mentre contestualmente cresce la fiducia delle teutoniche, che toccano il 18-14 nel terzo set. Novara obbliga le avversarie a forzare al servizio, ma nonostante qualche errore Potsdam si aggiudica il parziale. Novara cambia decisamente marcia nel quarto set, vinto senza alcun tipo di problema: arriva quindi la vittoria per 1-3 (21-25, 17-25, 25-23, 13-25).