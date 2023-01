Highlights e gol Alessandria-Rimini 0-1: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 11

Gli highlights e le azioni salienti di Alessandria-Rimini 0-1. Al 5′ Delcarro (che poi si fa male ed è costretto ad uscire) decide la partita con un colpo di testa che vale i primi tre punti del 2023 per gli emiliani. Nella ripresa non basta l’assedio dei padroni di casa che non trovano la via del gol.

VIDEO