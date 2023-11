Volley, Challenge Cup femminile 2023/24: Novara soffre ma vince, successo al tie break in casa dell’Olympiacos

Nella gara d’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup 2023/24 l’Igor Gorgonzola Novara inizia col piede giusto e batte per 3-2 a domicilio l’Olympiacos Pireo. Parte meglio la squadra italiana, complice anche un inizio contratto delle padrone di casa, e si porta avanti di 4 lunghezze a metà parziale. La formazione greca però reagisce e si rifà sotto, ma non riesce a contenere l’efficienza offensiva di una debordante Akimova che consegna il primo set al club piemontese con il punteggio di 25-20. Il secondo parziale scorre via in grande equilibrio, ma è Novara ad avvantaggiarsi per prima sul 19-16. Da qui in poi però le greche piazzano una serie di 8 punti a 3 e scappano via fino a chiudere il set 25-23 che porta il match sulla parità.

Il set vinto dà fiducia all’Olympiacos, che parte forte anche in quello successivo. Sul finire del set però le greche subiscono la rimonta della Igor Gorgonzola che vince 25-23 il terzo set e si porta sul 2-1. L’Oly non si lascia intimorire e infila un bel parziale anche in avvio di quarto set, portandosi avanti di tre lunghezze. Novara però reagisce e rimette la testa avanti. Quando sembra fatta però arriva la rimonta delle padrone di casa, che complici anche una serie di decisioni arbitrali discutibili mettono la freccia e portano la gara al tie break vincendo il quarto set 25-22. Nel parziale decisivo però emerge la maggior caratura della squadra allenata da Lorenzo Bernardi: Akimova e Bosetti bucano facilmente il muro avversario e Novara scappa via nel punteggio fino al netto 15-6 finale. La gara di ritorno si disputerà mercoledì prossimo 6 dicembre al Pala Igor Gorgonzola.