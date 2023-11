MotoGp, Dall’Igna: “La Ducati non voleva Marquez”

La MotoGp non fa in tempo per chiudere la stagione che ha visto la riconferma di Pecco Bagnaia come Campione del Mondo, che ha ripreso a scaldare i motori per la prossima stagione. La prossima sarà quella di Marc Marquez in sella alla Ducati. Nei primi test di Valencia il pilota ha dimostrato di avere grande voglia di intraprendere nuove sfide e ha lanciato anche sulla pista dei segnali importanti.

Della scelta e dei retroscena che hanno portato il pilota spagnolo in Ducati ha parlato boss di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna:”Sicuramente la posizione della Ducati era quella di non volere Marc Marquez. Sono curioso di vederlo, di sentire i feedback che mi darà, perché è uno dei piloti più importanti della storia del motociclismo e quindi è un onore che abbia voluto correre con la nostra moto. Partirà con la stessa moto degli altri privati, la moto con cui Zarco ha corso il Mondiale. Sulla moto di Bastianini, Bagnaia e Martin abbiamo introdotto alcune ultime evoluzioni, che ci hanno dato qualche problema sia in termini di affidabilità che di prestazioni, quindi pensiamo che queste evoluzioni non siano facili da utilizzare per i team privati, quindi abbiamo preferito non introdurre certe cose, come a volte accade“.