Scandicci-Milano in tv: data, orario e diretta streaming gara-1 semifinali Playoff A1 Femminile 2022/2023 volley

Inizia il conto alla rovescia per Savino Del Bene Scandicci-Vero Volley Milano, partita valevole per il primo turno delle semifinali dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le toscane di Massimo Barbolini hanno superato in due partite Bergamo ed ora scendono sul campo di casa per iniziare con il piede giusto questa serie di semifinale. Dall’altra parte della rete ci saranno le ragazze di Marco Gaspari, che hanno battuto Casalmaggiore a gara-3. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per una giornata tra mercoledì 26 e giovedì 27 aprile (orario da definire) al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-1 Scandicci-Milano delle semifinali dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2022/2023.

TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI

TABELLONE COMPLETO PLAYOFF: GLI ACCOPPIAMENTI

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – Gara-1 Scandicci-Milano delle semifinali dei Playoff Scudetto A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Volleyballworld.tv, mentre non è ancora nota la programmazione di Rai Sport e Sky Sport. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.