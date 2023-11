Olympiacos-Novara oggi in tv: orario e diretta streaming ottavi Challenge Cup femminile 2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Olympiacos SFP Piraeus-Igor Gorgonzola Novara, gara di andata degli ottavi di finale della Cev Challenge Cup femminile 2023/2024 di volley. Le azzurre di Lorenzo Bernardi, dopo aver eliminato le norvegesi del Randaberg, vanno a caccia di un successo in trasferta per continuare a sognare. Dall’altra parte della rete c’è la compagine greca, che ai sedicesimi ha superato le lituane del Kaunas ed ora vuole sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di martedì 28 novembre al Melina Merkouri di Rentis, in Grecia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Olympiacos-Novara degli ottavi di finale di Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Olympiacos-Novara della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, il risultato e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.