Nardi-Fils oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Next Gen Atp Finals 2023

Luca Nardi se la vedrà contro Arthur Fils nel primo match della fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2023. Dopo uno splendido ultimo mese di stagione, con risultati importanti nella trasferta nel lontano Giappone, l’azzurrino classe ’03 si presenta a Jeddah grazie a una qualificazione ottenuta in extremis, nell’ultimo torneo a disposizione. Un po’ un outsider in Arabia Saudita, il pesarese, che però sappiamo avere un talento tale da poter sorprendere chiunque. Certamente il sorteggio non è stato dei più semplici, dato che all’esordio nel girone si ritroverà quello che può essere senza dubbio considerato il favorito dell’intera competizione. Fils, infatti, nonostante la giovane età, ha già acquisito molta esperienza ad alti livelli ed è la prima testa di serie.

Nardi e Fils scenderanno in campo oggi, martedì 28 novembre, a partire dalle 13:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà tutte le sfide tramite i suoi canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà possibile seguire il torneo anche in streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Sportface.it fornirà ai propri lettori una diretta testuale, garantendo news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.