Nardi-Fils in tv: orario, canale e diretta streaming Next Gen Atp Finals 2023

Luca Nardi se la vedrà contro Arthur Fils nel primo match della fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2023 di Jeddah (Arabia Saudita). Si gioca sul cemento indoor della città araba. Il pesarese ha ottenuto il pass per la manifestazione in virtù di un grande finale di stagione disputato sul circuito Challenger, che gli ha consentito di portarsi a ridosso dei primi cento giocatori del mondo. Davanti a lui c’è il giocatore transalpino, che nel 2023 si è rivelato grande protagonista, conquistando la top quaranta e affermandosi in grado di poter competere anche con tutti i migliori al mondo. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti all’attivo. Sarà Nardi a partire sfavorito secondo le quote dei bookmakers.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

I GIRONI

IL MONTEPREMI

Nardi e Fils scenderanno in campo nella giornata di martedì 28 novembre. I due giocatori sono pianificati come primo incontro sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 13.00 italiane (le 15.00 locali). Sky Sport seguirà tutte le sfide in diretta dal primo all’ultimo giorno tramite i suoi canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire le Next Gen Atp Finals di Jeddah 2023 in streaming mediante le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). L’evento potrà essere seguito quotidianamente anche in chiaro su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che seguirà in diretta le sfide con live streaming disponibili sul sito ufficiale di Supertennis e tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). Come sempre, Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della settimana con dirette testuali degli incontri, approfondimenti, news, highlights, risultati e classifiche aggiornate.