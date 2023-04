Novara-Chieri oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-2 quarti Playoff A1 Femminile 2022/2023 volley

Tutto pronto per Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri, partita valevole per il secondo turno dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Dopo il primo confronto a Chieri, il quarto di finale sulla carta più equilibrato si sposta sul campo di Novara. Grande attesa per questo nuovo derby che potrebbe essere decisivo per decretare chi accederà alle semifinali. Le zanzare di Stefano Lavarini vogliono sfruttare il campo di casa per vincere e ricordare al Julia Ituma, ma la formazione di Giulio Bregoli non parte certo battuta. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 22 aprile al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-2 Novara-Chieri dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2022/2023.

STREAMING E TV – Gara-2 Novara-Chieri dei quarti di finale dei Playoff Scudetto A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.